Kapazität

Die skandinavischer Fluggesellschaft SAS hat bei Airbus im Rahmen ihrer Flottenerneuerung 18 Großraumflugzeuge des Modells A330-900 fest bestellt.

SAS will ihr internationales Streckennetz ausbauen. Die neuen Flugzeuge aus der A330neo-Familie ermöglichen der Airline mit Sitz in Stockholm, bestehende Strecken mit hoher Kapazität weltweit auszubauen und neue Strecken einzuführen, wie a href="/aktien/airbus-aktie" target="_blank" rel="noopener">Airbus mitteilte.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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