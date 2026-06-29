Airbus-Aktie höher: SAS bestellt Langstreckenjets
Die skandinavischer Fluggesellschaft SAS hat bei Airbus im Rahmen ihrer Flottenerneuerung 18 Großraumflugzeuge des Modells A330-900 fest bestellt.
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SAS will ihr internationales Streckennetz ausbauen. Die neuen Flugzeuge aus der A330neo-Familie ermöglichen der Airline mit Sitz in Stockholm, bestehende Strecken mit hoher Kapazität weltweit auszubauen und neue Strecken einzuführen, wie a href="/aktien/airbus-aktie" target="_blank" rel="noopener">Airbus mitteilte.
DJG/sha/brb
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Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Airbus