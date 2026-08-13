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Kapazität eingeschränkt

Systemausfall bremst Flughafen Zürich: Aktie dennoch im Plus

Systemausfall bremst Flughafen Zürich: Aktie dennoch im Plus

Am Flughafen Zürich ist die Kapazität seit Dienstag eingeschränkt. Grund dafür ist der Teilausfall eines Systems.

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Die Ursache für den Ausfall sei derzeit Gegenstand von Abklärungen, teilte ein Flughafensprecher am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Der "Blick" berichtete online zuerst.

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Die Techniker arbeiteten gemeinsam mit dem Lieferanten mit Hochdruck daran, das System wieder zum Laufen zu bringen. Zusätzliches Personal wurde aufgeboten, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Zudem ist der Freizeitflugverkehr derzeit weitgehend ausgesetzt, um den regulären Flugbetrieb zu priorisieren, heißt es. Das betroffene System ist laut Flughafen zuständig für die Abflugplanung, für die elektronische Koordination mit Skyguide, Eurocontrol und der Standplatzplanung.

Aufgrund des Ausfalls werde derzeit ein vorbereitetes und trainiertes Verfahren angewendet, schreibt der Flughafensprecher. Dieses basiere jedoch auf deutlich mehr "händischer Arbeit" und ermögliche daher nicht die gleiche Kapazität wie das System. Deshalb gebe es am Flughafen Zürich derzeit eine reduzierte Kapazität für An- und Abflüge.

Der Teilausfall führte bereits am Dienstag zu Verspätungen und einzelnen Annullationen, so der Flughafensprecher weiter. Aufgrund des Systemausfalls kam es am Dienstag zu acht Landungen außerhalb der Betriebszeiten nach 23.30 Uhr. Die letzte Landung erfolgte um 23.55 Uhr.

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Aufgrund der reduzierten Kapazität müsse auch heute Mittwoch mit Verspätungen gerechnet werden. Die Passagiere würden von ihren Airlines über allfällige Verspätungen oder Änderungen zu ihrem Flug informiert.

Die Flughafen Zürich-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,44 Prozent im Plus bei 226,00 Franken.

/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Pixeljoy / Shutterstock.com

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