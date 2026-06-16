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Kapazität verdoppelt

Airbus-Aktie zieht an: HHLA verdoppelt Lagerkapazität für Flugzeugsegmente im Hamburger Hafen

17.06.26 16:01 Uhr
Airbus-Aktie im Plus: Mehr Platz für Flugzeugsegmente im Hamburger Hafen | finanzen.net

Im Hamburger Hafen ist eine Fläche für Flugzeugsegmente des Herstellers Airbus erweitert worden.

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Die Kapazität ist verdoppelt worden, wie der Terminalbetreiber Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mitteilte. Es gebe auf dem Containerterminal Tollerort nun Platz für 20 Airbus-Segmente. Die Fläche sei vergrößert worden, weil der Bedarf gestiegen sei.

Die HHLA teilt weiter mit, dass seit 2008 vormontierte Segmente aus dem nahe gelegenen Airbus-Werk auf dem Terminal zwischengelagert werden. Die chinesische Reederei Cosco transportiert die Segmente zur Endmontage nach Tianjin in China, wo Airbus ein Werk betreibt.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,09 Prozent fester bei 187,34 Euro.

/lkm/DP/men

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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