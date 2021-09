Disney-Freizeitpark in Florida feiert 50. Geburtstag mit Stars

Eine von Goldberg moderierte TV-Show werde aus diesem Anlass im US-Fernsehen gezeigt, teilte der Disney -Konzern vorab mit. Vor dem berühmten Cinderella-Schloss im Freizeitpark sollen dabei demnach unter anderem die Sängerinnen Aguilera und Halle Bailey auftreten.

Walt Disney World hatte am 1. Oktober 1971 erstmals seine Türen geöffnet - rund 15 Jahre nach dem ersten Disney-Freizeitpark in Kalifornien. Dutzende Millionen Menschen besuchen den riesigen Komplex jedes Jahr, nach einer vorübergehenden Schließung in der Pandemie sind die Besucherkapazitäten derzeit noch ein wenig eingeschränkt.

