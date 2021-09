Disney-Freizeitpark in Florida zelebriert 50. Geburtstag mit Stars - Aktie steigt

Eine von Goldberg moderierte TV-Show werde aus diesem Anlass im US-Fernsehen gezeigt, teilte der Disney -Konzern vorab mit. Vor dem berühmten Cinderella-Schloss im Freizeitpark sollen dabei demnach unter anderem die Sängerinnen Aguilera und Halle Bailey auftreten.

Walt Disney World hatte am 1. Oktober 1971 erstmals seine Türen geöffnet - rund 15 Jahre nach dem ersten Disney-Freizeitpark in Kalifornien. Dutzende Millionen Menschen besuchen den riesigen Komplex jedes Jahr, nach einer vorübergehenden Schließung in der Pandemie sind die Besucherkapazitäten derzeit noch ein wenig eingeschränkt.

Derzeit steigt die Disney-Aktie an der NYSE um 0,33 Prozent auf 173,25 Dollar.

