DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,07 -0,5%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.669 -0,8%Euro1,1745 +0,1%Öl100,7 -2,6%Gold4.723 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
Nach Berkshire-Investment: Ist die Tokio Marine-Aktie die nächste Wachstumsstory à la Buffett? Nach Berkshire-Investment: Ist die Tokio Marine-Aktie die nächste Wachstumsstory à la Buffett?
Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX mit erneutem Rückschlag Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX mit erneutem Rückschlag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kapital neu verteilt

Cathie Wood trennt sich weiter von AMD-Aktien: Sollten auch Anleger umschichten?

08.05.26 08:53 Uhr
Cathie Wood kassiert bei AMD ab - und setzt alles auf diese NASDAQ-KI-Aktie | finanzen.net

Cathie Wood hat nach der starken Kursrally bei AMD weitere Aktien des Chipherstellers verkauft. Gleichzeitig wurde eine andere Beteiligung ausgebaut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
351,15 EUR 2,95 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tempus AI
41,89 EUR -1,61 EUR -3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ETFs
ARK Genomic Revolution UCITS ETF Class A USD Accumulation
5,89 USD 0,25 USD 0,04%
Charts|News
ARK Innovation UCITS ETF Class A USD Accumulation
8,61 USD 0,36 USD 0,04%
Charts|News

• ARK Invest verkauft weitere AMD-Aktien nach starker Rally
• Tempus AI erhält Millionen-Zuflüsse von Cathie Wood
• Umschichtung deutet auf stärkeren Fokus auf KI-Anwendungen hin

Die Star-Investorin Cathie Wood setzt ihren strategischen Umbau konsequent fort. Während der Halbleitersektor durch die jüngste Zahlenvorlage massiv in Bewegung geraten ist, hat Woods Investmentgesellschaft ARK Invest ihre Positionen beim Chip-Giganten AMD weiter abgebaut. Wie aus den täglichen Handelsberichten von ARK hervorgeht, nutzte Wood die aktuelle Kursstärke, um Kapital in spezialisierte KI-Plattformen umzuschichten.

Millionen-Verkäufe bei AMD trotz Rekordwoche

Der AMD-Teilverkauf durch ARK Invest erfolgte unmittelbar nach einer historischen Handelswoche für den Chiphersteller. AMD hatte Zahlen vorgelegt, die mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung eine Kursexplosion auf ein neues Rekordhoch auslösten. Dennoch reduzierte Cathie Wood am Donnerstag über ihren Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF (ARKK) die Beteiligung um 8.045 Aktien. Die Transaktion hatte ein Volumen von rund 3,39 Millionen US-Dollar. Der Schritt setzt einen Trend der vergangenen Tage fort, in denen ARK bereits am Dienstag und Mittwoch konsequent AMD-Anteile veräußert hatte.

Gewinnmitnahmen nach 67-Prozent-Rally

Die Performance-Daten von AMD verdeutlichen das Ausmaß der jüngsten Rally, die Wood nun für die Realisierungen von Gewinnen nutzt. Allein auf Monatssicht verzeichnete die AMD-Aktie an der NASDAQ einen Zuwachs von 67 Prozent. Nach diesem steilen Anstieg setzten am Donnerstag jedoch die erwarteten Gewinnmitnahmen am Markt ein. Das Papier gab im regulären Handel um 3,07 Prozent auf 408,46 US-Dollar nach. Auch nachbörslich setzte sich die leichte Korrekturbewegung mit einem weiteren Minus von 0,13 Prozent fort. Marktteilnehmer werten dies als technische Konsolidierung, nachdem die Bewertung in kürzester Zeit massiv nach oben geschraubt worden war.

Massive Zukäufe bei Tempus AI

Während Wood bei etablierter Hardware-Prominenz wie AMD aussteigt, fließt das frei gewordene Kapital direkt in die nächste Generation der KI-Anwendung. Der Fokus liegt dabei verstärkt auf Tempus AI (TEM). Am Tag der jüngsten AMD-Verkäufe erwarb ARK über die Fonds ARKK und ARKG insgesamt 155.045 Aktien von Tempus AI. Das Investitionsvolumen belief sich hierbei auf beachtliche 8,29 Millionen US-Dollar. Bereits am Vortag hatte ARK rund 145.794 Aktien des Unternehmens gekauft. Tempus AI nutzt künstliche Intelligenz für die Präzisionsmedizin und passt damit exakt in das Beuteschema von Wood, die bevorzugt in disruptive Plattform-Technologien investiert.

Sollten Anleger folgen?

Der Ausstieg von Cathie Wood bei AMD sollte nicht zwangsläufig als Misstrauensvotum gegen die fundamentale Stärke des Chipherstellers gewertet werden. Vielmehr folgt ARK einer disziplinierten Portfoliostrategie: Gewinne bei Titeln mit extrem hohen monatlichen Zuwächsen wie den 67 Prozent bei AMD werden realisiert, um Positionen in spekulativeren, aber potenziell wachstumsstärkeren KI-Werten wie Tempus AI aufzubauen. Während AMD-Aktionäre die Konsolidierung um die 400-Dollar-Marke vor dem Hintergrund des langfristigen KI-Trends analysieren, liefert Woods Einstieg bei Tempus AI einen Hinweis darauf, dass der Fokus einiger Growth-Investoren zunehmend von reiner Hardware hin zu spezialisierten KI-Anwendungen in der Software- und Medizinbranche wandert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen