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Kapitalallokationsrahmen

FMC-Aktie sinkt: Erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms gestartet

28.05.26 09:32 Uhr
FMC-Aktie im Rückwärtsgang - Neues Aktienrückkaufprogramm startet | finanzen.net

Fresenius Medical Care hat die erste Tranche seines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro am Donnerstag gestartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Die erste Tranche soll bis zum 15. Dezember 2026 abgeschlossen werden, wie Fresenius Medical Care mitteilte. Das Aktienrückkaufprogramm bezeichnete der Konzern als zentralen Bestandteil des Kapitalallokationsrahmens des Unternehmens. Das Programm basiert auf der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilt worden sind.

Die FMC-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,21 Prozent tiefer bei 36,64 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
07.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
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08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

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