Aktien von United Internet und 1&1 im Blick: Darlehensforderungen werden gegen neue Aktien getauscht
Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet.
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Im Gegenzug überträgt der Internetkonzern dem Tochterunternehmen seine Darlehensansprüche gegen das Düsseldorfer Unternehmen 1&1 Versatel in Höhe von nominal 850,2 Millionen Euro, wie beide Seiten in getrennten Erklärungen mitteilten. Als Folge der Transaktion steigt die Beteiligung von United Internet an der 1&1 AG auf rund 89,32 Prozent. Aktuell liegt sie bei rund 87,19 Prozent.
Die Transaktion stärke die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum von 1&1, heißt es in der Mitteilung von United Internet. Zugleich werde die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht.
1&1 Versatel ist eine 100-prozentige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG.
Die 1&1-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,62 Prozent tiefer bei 24,15 Euro, während die United Internet-Aktie 0,41 Prozent auf 24,44 Euro verliert.
DJG/rio
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Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, 1&1 AG