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Kapitalerhöhung

Aktien von United Internet und 1&1 legen zu: Darlehensforderungen werden gegen neue Aktien getauscht

Aktien von United Internet und 1&1 legen zu: Darlehensforderungen werden gegen neue Aktien getauscht

Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.10 EUR 0.20 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
24.40 EUR 0.32 EUR 1.33 %
Charts | News | Analysen

Im Gegenzug überträgt der Internetkonzern dem Tochterunternehmen seine Darlehensansprüche gegen das Düsseldorfer Unternehmen 1&1 Versatel in Höhe von nominal 850,2 Millionen Euro, wie beide Seiten in getrennten Erklärungen mitteilten. Als Folge der Transaktion steigt die Beteiligung von United Internet an der 1&1 AG auf rund 89,32 Prozent. Aktuell liegt sie bei rund 87,19 Prozent.

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Die Transaktion stärke die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum von 1&1, heißt es in der Mitteilung von United Internet. Zugleich werde die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht.

1&1 Versatel ist eine 100-prozentige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG.

Die 1&1-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,86 Prozent höher bei 24,70 Euro, während die United Internet-Aktie 2,39 Prozent auf 24,82 Euro gewinnt.

DJG/rio

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, 1&1 AG

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Datum Rating Analyst
28.09.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.08.26 United Internet Kaufen DZ BANK
07.08.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 United Internet Buy UBS AG
24.06.26 United Internet Overweight Barclays Capital

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