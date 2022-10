Credit Suisse-Aktie tiefrot: Credit Suisse in Q3 mit Verlust - CS verkauft Geschäftsbereiche und baut Stellen ab

Der Verlust fiel noch sehr viel höher aus als von Analysten im Vorfeld prognostiziert. In der Periode von Juli bis September 2022 schrieb die Bank einen Reinverlust von rund vier Milliarden Franken (vier Mrd Euro), wie sie am Donnerstag mitteilte. Es ist der vierte Quartalsverlust in Folge. Letztmals schrieb die CS im dritten Quartal 2021 einen Gewinn und zwar in der Höhe von 434 Millionen Franken.

Der Verlust umfasst den Angaben zufolge eine Wertberichtigung latenter Steuerguthaben in Verbindung mit der Strategieüberprüfung der Bank in der Höhe von 3,7 Milliarden Franken. Der Verlust vor Steuern wird mit 342 Millionen Franken beziffert - nach einem Gewinn von rund einer Milliarde im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit einem Vorsteuerverlust von 613 Millionen Franken gerechnet sowie einem Minus unter dem Strich von 602 Millionen Franken.

Am größten ist die Not operativ in der Investmentbank. Bereits Ende Juli hatte die Credit Suisse (CS) für die Sparte einen Verlust in Aussicht gestellt. Dieser erreichte nun 666 Millionen Franken. Auch die Kapitalisierung macht der Bank derweil zu schaffen. Die sogenannte harte Kernkapitalquote (CET1) fiel auf 12,6 Prozent nach 13,5 Prozent Ende Juni. Die Bank kündigte aus diesem Grund die Ausgabe neuer Aktien im Volumen von rund vier Milliarden Schweizer Franken an. Das Volumen entspricht fast einem Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung.

Credit Suisse verkauft Geschäftsbereiche und baut Stellen ab

Die Credit Suisse hat einen tiefgreifenden Konzernumbau beschlossen. Dieser sieht vor, die Investmentbank "radikal" umzustrukturieren, das Geschäft mit verbrieften Produkten zu verkaufen und insgesamt auf stabilere Geschäfte wie das Wealth und Asset Management zu setzen. Für den Umbau, der mit einem erheblichen Stellenabbau einhergeht, besorgt sich die Bank über eine Kapitalerhöhung Geld bei den Anlegern.

Die Bank will die Kosten bis 2025 um 15 Prozent oder 2,5 Milliarden Franken reduzieren. Das Geschäft mit verbrieften Produkten (Securitized Products Group) wird mehrheitlich verkauft, und zwar an den Finanzinvestor Apollo und die Allianz-Tochter Pimco. Die Credit Suisse schafft zudem eine Abbaueinheit (Non-Core Unit), um den Abbau nicht-strategischer und margenschwacher Geschäfte zu beschleunigen.

Geld für den Umbau will die Bank am Kapitalmarkt einnehmen. So sollen 4 Milliarden Franken mit einer Kapitalerhöhung aufgenommen werden. Die Saudi National Bank investiert 1,5 Milliarden Franken und wird sich mit 9,9 Prozent an der Credit Suisse beteiligen.

Die Bank will 2.700 Stellen abbauen oder 5 Prozent der Belegschaft. Diese soll sich bis Ende 2025 nur noch auf rund 43.000 Vollzeitkräfte belaufen. Zum Ende des dritten Quartals waren es 52.000. Die Bank setzt neben dem Stellenabbau auf die natürliche Fluktuation.

Die Credit Suisse muss sich nach diversen Skandalen neu aufstellen. Zuletzt hatte sie sich unter anderem mit dem kollabierten Hedgefonds Archegos und dem Engagement bei der Greensill Bank milliardenschwere Fehlschläge geleistet.

An der Schweizer Börse knickt die Credit Suisse-Aktie am Donnerstag zeitweise um 6,49 Prozent auf 4,454 Franken ein.

