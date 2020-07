BioNTech-Aktie steigt vorbörslich: BioNTech sichert sich frische Mittel für Covid-Impfstoff

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Daimler im zweiten Quartal mit Milliardenverlust -- Tesla schlägt alle Erwartungen -- Twitter enttäuscht -- Munich Re, Microsoft, LEONI, Covestro, AIXTRON, Roche im Fokus

Beiersdorf eröffnet Forschungszentrum in Schanghai. Intershop bleibt in den schwarzen Zahlen. Markenvertriebsvorstand Stackmann muss bei VW wohl ebenfalls weichen. Unilever profitiert in erster Jahreshälfte von Hamsterkäufen. Salzgitter schreibt rote Zahlen und konkretisiert Prognose. Brenntag-Aktie mit neuem Hoch seit Oktober 2018. Walmart verkauft indische Märkte an Flipkart. Verdi-Vertreter stellt Bedingungen für radikalen Commerzbank-Umbau.