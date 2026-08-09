Intel-Aktie gibt nach: Kapitalerhöhung über 15 Milliarden US-Dollar angekündigt

Kapitalerhöhung

10.08.26 15:50 Uhr

Mitten in der Kursrally greift Intel zu einem drastischen Schritt für seine teuren Zukunftspläne, und die Aktie gerät ins Rutschen.

• Das frische Kapital soll vor allem den Ausbau der Auftragsfertigung und die KI-Rechenleistung vorantreiben, wobei auch die US-Regierung als bedeutender Anteilseigner beteiligt ist.

• Die Aktie reagiert mit einem Kursrückgang von über 3 %, da die Ausgabe neuer Aktien die Eigentumsanteile verwässert.

Intel legt Kapitalerhöhung über 15 Milliarden US-Dollar auf

Aktie fällt nach Ankündigung deutlich zurück

Frisches Kapital soll vor allem Intels teure Wachstumspläne finanzieren

Werbung

Intel sammelt frisches Geld ein und nimmt dafür einen Kursrückschlag in Kauf: Der Halbleiterkonzern hat heute eine Kapitalerhöhung über 15 Milliarden US-Dollar angekündigt, woraufhin die Aktie im NASDAQ-Handel um 4,42 Prozent auf 97,16 US-Dollar nachgibt und unter die Marke von 100 US-Dollar rutscht.

Emission über 15 Milliarden US-Dollar mit Aufstockungsoption

Konkret handelt es sich um ein öffentliches Angebot neuer Stammaktien, das ein Konsortium aus JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup als gemeinsame Konsortialführer begleitet. Den Banken räumt Intel für 30 Tage eine Option auf zusätzliche Aktien im Volumen von bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar ein, was das Gesamtvolumen auf gut 17 Milliarden US-Dollar steigen lässt. Die Mittel sollen allgemeinen Unternehmenszwecken dienen, ausdrücklich auch Investitionen und Betriebskapital. Das nötige Registrierungsdokument (Form S-3) hat der Konzern bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Intel nutzt die eigene Kursstärke, Anleger fürchten Verwässerung

Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr. Intel bringt das Kapital nach einer ausgeprägten Kurserholung an den Markt, um den teuren Ausbau der eigenen Auftragsfertigung und die stark steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung zu bedienen. Erst im Juli 2026 hatte der Konzern seine Investitionsplanung für das laufende Jahr von 18 auf 20 Milliarden US-Dollar angehoben. Doch genau diese Kapitalspritze weckt an der Börse Sorgen. Neue Aktien in dieser Größenordnung verwässern die Anteile der bestehenden Eigentümer, was den kurzfristigen Kursrückgang erklärt.

Werbung

Die US-Regierung sitzt als Aktionär mit im Boot

Pikant ist die Emission mit Blick auf die Eigentümerstruktur. In seinen eigenen Risikohinweisen führt Intel die US-Regierung als bedeutende Beteiligte am Konzern auf. Neue Aktien treffen damit auch Washington als Anteilseigner. Das eingesammelte Geld soll vor allem den Rückstand in der Auftragsfertigung verkleinern, mit der Intel zu den führenden Chipauftragsfertigern aufschließen will. Dass die Strategie vorankommt, zeigt der Zuschlag von Tesla als Kunde für den kommenden 14A-Fertigungsprozess.

Wie stark die Verwässerung ausfällt, entscheidet sich erst mit dem Ausgabepreis und der endgültigen Größe der Emission samt Mehrzuteilungsoption. Diese Konditionen und der Abschluss der Platzierung sind damit der nächste harte Datenpunkt für die Intel-Aktie.

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Werbung

Anzeige: Schnell reagieren: Intel-Aktie bei finanzen.net zero in Sekunden ordern, ab 0 Euro.