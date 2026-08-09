Intel-Aktie gibt nach: Kapitalerhöhung über 15 Milliarden US-Dollar angekündigt
Mitten in der Kursrally greift Intel zu einem drastischen Schritt für seine teuren Zukunftspläne, und die Aktie gerät ins Rutschen.
Werte in diesem Artikel
- Intel legt Kapitalerhöhung über 15 Milliarden US-Dollar auf
- Aktie fällt nach Ankündigung deutlich zurück
- Frisches Kapital soll vor allem Intels teure Wachstumspläne finanzieren
Intel sammelt frisches Geld ein und nimmt dafür einen Kursrückschlag in Kauf: Der Halbleiterkonzern hat heute eine Kapitalerhöhung über 15 Milliarden US-Dollar angekündigt, woraufhin die Aktie im NASDAQ-Handel um 4,42 Prozent auf 97,16 US-Dollar nachgibt und unter die Marke von 100 US-Dollar rutscht.
Emission über 15 Milliarden US-Dollar mit Aufstockungsoption
Konkret handelt es sich um ein öffentliches Angebot neuer Stammaktien, das ein Konsortium aus JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup als gemeinsame Konsortialführer begleitet. Den Banken räumt Intel für 30 Tage eine Option auf zusätzliche Aktien im Volumen von bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar ein, was das Gesamtvolumen auf gut 17 Milliarden US-Dollar steigen lässt. Die Mittel sollen allgemeinen Unternehmenszwecken dienen, ausdrücklich auch Investitionen und Betriebskapital. Das nötige Registrierungsdokument (Form S-3) hat der Konzern bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.
Intel nutzt die eigene Kursstärke, Anleger fürchten Verwässerung
Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr. Intel bringt das Kapital nach einer ausgeprägten Kurserholung an den Markt, um den teuren Ausbau der eigenen Auftragsfertigung und die stark steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung zu bedienen. Erst im Juli 2026 hatte der Konzern seine Investitionsplanung für das laufende Jahr von 18 auf 20 Milliarden US-Dollar angehoben. Doch genau diese Kapitalspritze weckt an der Börse Sorgen. Neue Aktien in dieser Größenordnung verwässern die Anteile der bestehenden Eigentümer, was den kurzfristigen Kursrückgang erklärt.
Die US-Regierung sitzt als Aktionär mit im Boot
Pikant ist die Emission mit Blick auf die Eigentümerstruktur. In seinen eigenen Risikohinweisen führt Intel die US-Regierung als bedeutende Beteiligte am Konzern auf. Neue Aktien treffen damit auch Washington als Anteilseigner. Das eingesammelte Geld soll vor allem den Rückstand in der Auftragsfertigung verkleinern, mit der Intel zu den führenden Chipauftragsfertigern aufschließen will. Dass die Strategie vorankommt, zeigt der Zuschlag von Tesla als Kunde für den kommenden 14A-Fertigungsprozess.
Wie stark die Verwässerung ausfällt, entscheidet sich erst mit dem Ausgabepreis und der endgültigen Größe der Emission samt Mehrzuteilungsoption. Diese Konditionen und der Abschluss der Platzierung sind damit der nächste harte Datenpunkt für die Intel-Aktie.
Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Anzeige: Schnell reagieren: Intel-Aktie bei finanzen.net zero in Sekunden ordern, ab 0 Euro.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com, Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
Aktuelle Intel Aktie News
Intel Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets