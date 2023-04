TUI-Aktie fällt nach Rumpfplatzierung: Banken bleiben vorerst auf TUI-Aktien für 167 Mio Euro sitzen

Aktien in diesem Artikel TUI 6,18 EUR

Die sechs begleitenden Banken bleiben damit zunächst auf 30 Millionen TUI -Aktien sitzen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Sie sollen nun an institutionelle Investoren verkauft werden, die Platzierung werde "unmittelbar" beginnen, hieß es in der Mitteilung. Zum Ausgabepreis von 5,55 Euro bei der Kapitalerhöhung wären sie knapp 167 Millionen Euro wert. An der Börse hatten TUI am Montag mit 6,21 Euro geschlossen.

Die Investmentbanken Barclays, Bank of America (BoFA), Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit hatten TUI den Erlös der milliardenschweren Kapitalerhöhung garantiert, mit der der Tourismuskonzern den letzten Schritt zur Rückzahlung der Staatshilfen aus der Corona-Krise geht. 298,9 Millionen der angebotenen 328,9 Millionen Aktien - also 90,9 Prozent - seien von TUI-Aktionären und Käufern der Bezugsrechte gekauft worden, erklärte das Unternehmen.

Es war schon die vierte Kapitalerhöhung nach der Rettung des Reisekonzerns. Als der Tourismus wegen der Corona-Beschränkungen im Frühjahr 2020 zusammenbrach, hatte der deutsche Staat TUI mit 4,3 Milliarden Euro gestützt, um eine Pleite zu verhindern: 1,3 Milliarden Euro davon waren Stille Einlagen und drei Milliarden Euro KfW-Kredite. Inzwischen hat sich das Reisegeschäft kräftig erholt. Dem Bund winkt aus der Rettungsaktion nach Berechnungen von Reuters ein Gewinn von mindestens 600 Millionen Euro.

TUI hatte den Aktionären für je drei Papiere acht neue zur Zeichnung angeboten. Der einstige Großaktionär und russische Oligarch Alexej Mordaschow, der sein Aktienpaket von 30,9 Prozent wegen der Russland-Sanktionen der EU an eine Firma von Marina Mordaschowa übertragen hatte, kann wegen der Sanktionen nicht mitziehen. Die Beteiligung wurde damit deutlich verwässert.

TUI fallen nach Rumpfplatzierung weiter

Die Aktien von TUI haben am Dienstag im Zuge einer Rumpf-Platzierung weiter nachgegeben. Ihr Kurs rutschte um mehr als 6 Prozent auf das Rekordtief von 5,836 Euro ab. Zuletzt betrug der Verlust noch knapp 3 Prozent auf 6,030 Euro. Damit beläuft sich der Börsenwert des Tourismuskonzerns auf rund 1,2 Milliarden Euro. Binnen sechs Wochen hatte sich der Aktienkurs zuletzt gedrittelt.

Am Freitag hatte die Bezugsfrist für die Aktien aus der Kapitalerhöhung geendet, und an diesem Vormittag endete die Platzierung der von Aktionären nicht bezogenen Aktien. Nach Angaben von TUI hat das Unternehmen während der Zeichnungsfrist für rund 91 Prozent der angebotenen Aktien Zusagen erhalten. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wurden knapp 30 Millionen nicht gezeichnete Aktien platziert, und zwar voraussichtlich zum Stückpreis von 5,60 Euro. Nach Einschätzung von Louis Capital Markets ist die Platzierung schwach verlaufen.

