Kapitalisierung

Fitch bescheinigt der Allianz eine stabile Bonität.

Die Agentur hat das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) mit "AA" und das langfristige Emittentenausfall-Rating mit "AA-" bestätigt. Der Ausblick für beide Einstufungen ist stabil. Fitch lobt unter anderem die sehr starke Kapitalisierung und Profitabilität des Versicherungskonzerns.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung