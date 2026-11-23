Allianz-Aktie fester: Fitch bestätigt Finanzstärkerating (IFS) mit "AA" und stabilem Ausblick
Fitch bescheinigt der Allianz eine stabile Bonität.
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Die Agentur hat das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) mit "AA" und das langfristige Emittentenausfall-Rating mit "AA-" bestätigt. Der Ausblick für beide Einstufungen ist stabil. Fitch lobt unter anderem die sehr starke Kapitalisierung und Profitabilität des Versicherungskonzerns.
Die Allianz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent höher bei 456,70 Euro.
DJG/mgo/ros
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