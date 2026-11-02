Strategy-Aktie: Neue MSTR-Aktien finanzieren STRC-Rückkauf statt Bitcoin - die neue Kapitalstrategie

Kapitalmanagement

02.11.26 16:56 Uhr

Strategy verkauft Stammaktien und kauft zugleich Vorzugsaktien zurück, doch was steckt hinter diesem Kapitalkarussell und was bleibt für den Bitcoin-Bestand?

• Für die Aktionäre bedeutet die Strategie eine Verwässerung des Bitcoin-Bestands je Aktie, da die Rückkäufe den Wert nicht proportional erhöhen, was im Widerspruch zu den langfristigen Zielen des Managements steht.

• Der Rückkauf der STRC-Papiere kostet die Firma wöchentlich etwa 208 Millionen US-Dollar, wobei die Käufe meist knapp unter dem Nennwert von 100 US-Dollar erfolgen und das Kapital im Kreis fließt.

Rund 1,18 Millionen neue MSTR-Aktien bringen netto 164 Millionen US-Dollar

STRC-Rückkauf kostet in der Woche gut 208 Millionen US-Dollar

Für Stammaktionäre bleibt Verwässerung der zentrale Haken der Strategie

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Strategy hat vom 26. Oktober bis 1. November gut 1,18 Millionen neue Stammaktien über sein ATM-Programm platziert und netto 164 Millionen US-Dollar eingesammelt, doch nur der kleinere Teil davon landet in Bitcoin. Das meiste Geld lenkt der Konzern in den Rückkauf seiner eigenen Vorzugsaktie STRC, wie aus einer bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Pflichtmitteilung hervorgeht. Für Stammaktionäre heißt das: Die Zahl der Aktien steigt, ohne dass der Bitcoinbestand im gleichen Tempo mitwächst.

Das Geld fließt im Kreis

Von den Erlösen aus dem Aktienverkauf gingen 65,5 Millionen US-Dollar in 811 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von gut 80.800 US-Dollar, die übrigen 98,5 Millionen US-Dollar wanderten in die Barreserve „USD Cash“. Aus genau diesem Topf bezahlte Strategy dann 208,2 Millionen US-Dollar für knapp 2,1 Millionen STRC-Papiere, rechnerisch rund 99,50 US-Dollar je Stück und damit knapp unter dem Nennwert von 100 US-Dollar. Damit schrumpfte USD Cash von 242,4 Millionen US-Dollar am 25. Oktober auf 132,7 Millionen US-Dollar. Die separate Dollarreserve für Dividenden und Zinsen sank nach Ausschüttungen von 43,4 Millionen US-Dollar auf 4,79 Milliarden US-Dollar, der Bestand an Bitcoin stieg auf 849.327 Einheiten. Warum aber steckt ein Konzern, der sich als Bitcoin Treasury Company versteht, so viel Geld in eigene Vorzugsaktien?

Warum Strategy STRC am Nennwert sehen will

Die Antwort liegt in einem Kurswechsel. Laut Bloomberg brachte Michael Saylor im Mai 2026 erstmals ins Spiel, mit seinem Mantra „Never sell“ zu brechen, nachdem der Preisverfall bei Bitcoin das Modell ausgebremst hatte, Aktien und Vorzugsaktien mit Aufschlag zu platzieren. Ende Juni 2026 folgte die Wende zum aktiven Kapitalmanagement. STRC spielt darin die Hauptrolle: Im zweiten Quartal 2026 finanzierte Strategy noch Käufe von Bitcoin über 5,46 Milliarden US-Dollar mit dem Papier, im dritten Quartal kam aus dieser Quelle nichts mehr. Neue STRC-Stücke gibt der Konzern laut einer Investorenpräsentation vom 13. August 2026 nicht unter 100 US-Dollar aus. Schon am 30. Juli 2026 hatte das Management einen Zielkorridor von 99 bis 100 US-Dollar ausgegeben und Rückkäufe angekündigt, solange STRC darunter notiert.

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Was die Kapitalstrategie für die Strategy-Aktie bedeutet

Für Inhaber der MSTR-Aktie ist die Rechnung zweischneidig. Einerseits tilgt jeder Rückkauf unter Nennwert vorrangiges Kapital mit Abschlag und senkt die künftige Dividendenlast, wie Strategy in der Präsentation selbst argumentiert. Andererseits bezahlen die Stammaktionäre den Umbau mit Verwässerung: Seit Jahresbeginn ist der Bitcoinbestand je verwässerter Aktie bis 25. Oktober um 3,7 Prozent geschrumpft, wie die konzerneigene Kennzahl BTC Yield zeigt. Das steht quer zum Anspruch von CEO Phong Le, der laut CNBC im Mai 2026 den Zuwachs an Bitcoin je Aktie als langfristig wichtigsten Hebel für MSTR bezeichnet hatte. Das Rückkaufprogramm für Stammaktien über eine Milliarde US-Dollar bleibt unberührt, zugreifen will Strategy dort laut Quartalsbericht erst unterhalb des inneren Werts.

STRC-Anleger haben einen starken Käufer, aber nur auf Zeit

Für STRC-Inhaber ist das Programm zunächst eine Stütze. Bis zum 25. Oktober hat Strategy seit Jahresbeginn rund 21 Millionen STRC-Papiere für etwa 2,04 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, im Schnitt zu 97,39 US-Dollar. Dazu kommen die Dividende von zwölf Prozent, die seit 1. November täglich anfällt, und Dollarbestände von rund 4,92 Milliarden US-Dollar nach dem Rückkauf und den Dividendenzahlungen der Woche. Am 25. Oktober waren es noch 5,07 Milliarden US-Dollar, die laut Quartalsbericht rund 3,4 Jahre Dividenden und Zinsen abdeckten. Saylor sieht STRC dort bereits auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Die Zahlen der Woche zeichnen ein vorsichtigeres Bild: Der Konzern kauft weiter selbst und hat erneut kein neues STRC-Papier verkauft. Vom Rückkaufrahmen für Vorzugsaktien über drei Milliarden US-Dollar sind noch 748,6 Millionen US-Dollar übrig, gut das Dreieinhalbfache dessen, was allein in der Woche bis 1. November floss.

Der nächste belastbare Datenpunkt ist das kommende Wochenupdate bei der SEC. Taucht dort in der STRC-Zeile des ATM-Programms wieder ein Verkaufsvolumen auf, wäre das ein Signal, dass das Papier stabil am Nennwert handelt und Strategy Käufe von Bitcoin wieder über Vorzugsaktien statt über neue Stammaktien finanzieren kann.

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Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.