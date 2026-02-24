JOST Werke-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung soll frisches Geld bringen
Der Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke will sich mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Geld beschaffen.
JOST sehe attraktive Opportunitäten im Off-Highway-Bereich. Diese könnten die globale Präsenz des Konzerns und das Kundenangebot stärken, wobei gleichzeitig ein ausgeglichenes Umsatzprofil sowie die Steigerung der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns im Fokus stehe, hieß es weiter.
JOST Werke geraten unter Druck wegen Kapitalerhöhung
Eine Kapitalerhöhung setzt am Mittwoch die Aktien der JOST unter Druck gesetzt. Auf der Plattform XETRA verlieren sie zeitweise 3,82 Prozent auf 62,90 Euro. In den Tagen zuvor hatten die Papiere mit 67,80 Euro ein Rekordhoch verbucht.
Diesen Zeitpunkt nutzt das Unternehmen nun, um sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld für das Strategieprogramm "Ambition 2030" zu beschaffen. Das Grundkapital soll durch die Ausgabe von bis zu 1,49 Millionen neuen Aktien auf bis zu zehn Prozent erhöht werden. Die neuen Anteile sollen nur institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten werden.
