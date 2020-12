AXA-Aktie freundlich: AXA will Gewinn je Aktie jährlich 3 bis 5 Prozent steigern

Dabei sollen jährlich 5 bis 6 Milliarden Euro als Cash generiert werden, teilte das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. Die Solvabilität 2 soll dabei 190 Prozent erreichen.

AXA will auf fünf Gebieten vorankommen. So soll das Geschäft mit der Krankenversicherung ausgebaut werden, die Prozesse im Kontakt mit den Kunden sollen einfacher werden, es soll mehr Vertragsabschlüsse geben, AXA will klimafreundlicher werden und den Cash-Flow verbessern.

Am Dienstag gewinnen AXA-Titel in Paris zeitweise 0,67 Prozent auf 19,844 Euro.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com