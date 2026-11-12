Brenntag-Aktie fester: Chemiehändler bündelt Vertrieb und setzt neue Mittelfristziele

Kapitalmarkttag

12.11.26 09:53 Uhr

Der Chemikalienhändler Brenntag hat auf seinem Kapitalmarkttag eine neue Strategie vorgestellt und sich neue Mittelfristziele gesetzt.

Demnach will sich der DAX-Konzern von getrennten, nach Produkten organisierten Divisionen zu einer zentralen Distributionsplattform wandeln, die Kunden das gesamte Produktportfolio an Essentials, Semi-Specialties und Specialties bietet. Auf Basis dieser Broadline-Distributionsplattform sollen sogenannte Verticals in Segmenten wie Pharma, Nutrition, Water Treatment, Beauty & Care, Material Science und Oil & Gas aufgebaut werden, in denen Kunden Formulierungsunterstützung, regulatorische Expertise und Anwendungswissen benötigen.

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Anstatt sich allein auf Spezialprodukte zu konzentrieren, entwickele Brenntag künftig das gesamte Portfolio innerhalb jedes Verticals - über Specialties, Semi-Specialties und Essentials hinweg, erläuterte das Unternehmen. Dabei würden die Verticals von der Größe und der Einkaufsstärke der Broadline-Distribution profitieren. Mit dieser Strategie will Brenntag wieder über dem Markt wachsen und die Kapitalrendite steigern.

"Wir zerschlagen nicht, was wir aufgebaut haben. Wir verbinden es und skalieren es. Die Broadline-Distribution ist unser Fundament; in den Verticals gehen wir in die Tiefe", erklärte Konzernchef Jens Birgersson. "Wir beginnen beim Kunden, nicht bei einer Produktzuordnung - und so werden wir schneller wachsen als unsere Märkte." Brenntag besteht bislang aus den beiden Geschäftsbereichen Specialties und Essentials. Bereits vor gut einem Jahr hatte Birgersson bei seinem Amtsantritt einer Aufspaltung des Konzerns eine klare Absage erteilt und dies mit den erheblichen Synergien der beiden Divisionen Specialties und Essentials begründet. Zugleich hatte er Initiativen angekündigt, um die Organisation zu vereinfachen.

Im Rahmen des Kapitalmarkttags 2026 präsentierte Brenntag auch neue Mittelfristziele. Diese sehen neben einem Wachstum über dem Markt eine operative EBITDA-Marge von rund 10 Prozent sowie eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von über 12 Prozent vor. An jährlichen Investitionen (Capex) sind 300 bis 400 Millionen Euro eingeplant. Auf mittlere Sicht geht Brenntag von kumulierten M&A-Ausgaben von rund 1,5 Milliarden Euro aus. Dabei soll der Fokus weiterhin auf kleineren, wertsteigernden Akquisitionen liegen.

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Die Brenntag-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,61 Prozent höher bei 59,78 Euro.

Von Britta Becks

DOW JONES