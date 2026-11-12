Brenntag-Aktie schwächer: Chemiehändler bündelt Vertrieb und setzt neue Mittelfristziele

Kapitalmarkttag

12.11.26 14:27 Uhr

Der Chemikalienhändler Brenntag hat auf seinem Kapitalmarkttag eine neue Strategie vorgestellt und sich neue Mittelfristziele gesetzt.

Demnach will sich der DAX-Konzern von getrennten, nach Produkten organisierten Divisionen zu einer zentralen Distributionsplattform wandeln, die Kunden das gesamte Produktportfolio an Essentials, Semi-Specialties und Specialties bietet. Auf Basis dieser Broadline-Distributionsplattform sollen sogenannte Verticals in Segmenten wie Pharma, Nutrition, Water Treatment, Beauty & Care, Material Science und Oil & Gas aufgebaut werden, in denen Kunden Formulierungsunterstützung, regulatorische Expertise und Anwendungswissen benötigen.

Werbung

Anstatt sich allein auf Spezialprodukte zu konzentrieren, entwickele Brenntag künftig das gesamte Portfolio innerhalb jedes Verticals - über Specialties, Semi-Specialties und Essentials hinweg, erläuterte das Unternehmen. Dabei würden die Verticals von der Größe und der Einkaufsstärke der Broadline-Distribution profitieren. Mit dieser Strategie will Brenntag wieder über dem Markt wachsen und die Kapitalrendite steigern.

"Wir zerschlagen nicht, was wir aufgebaut haben. Wir verbinden es und skalieren es. Die Broadline-Distribution ist unser Fundament; in den Verticals gehen wir in die Tiefe", erklärte Konzernchef Jens Birgersson. "Wir beginnen beim Kunden, nicht bei einer Produktzuordnung - und so werden wir schneller wachsen als unsere Märkte." Brenntag besteht bislang aus den beiden Geschäftsbereichen Specialties und Essentials. Bereits vor gut einem Jahr hatte Birgersson bei seinem Amtsantritt einer Aufspaltung des Konzerns eine klare Absage erteilt und dies mit den erheblichen Synergien der beiden Divisionen Specialties und Essentials begründet. Zugleich hatte er Initiativen angekündigt, um die Organisation zu vereinfachen.

Im Rahmen des Kapitalmarkttags 2026 präsentierte Brenntag auch neue Mittelfristziele. Diese sehen neben einem Wachstum über dem Markt eine operative EBITDA-Marge von rund 10 Prozent sowie eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von über 12 Prozent vor. An jährlichen Investitionen (Capex) sind 300 bis 400 Millionen Euro eingeplant. Auf mittlere Sicht geht Brenntag von kumulierten M&A-Ausgaben von rund 1,5 Milliarden Euro aus. Dabei soll der Fokus weiterhin auf kleineren, wertsteigernden Akquisitionen liegen.

Werbung

Brenntag will mit neuer Strategie Kunden zurückgewinnen

Die neue Strategie von Brenntag - eine zentrale Plattform, die Kunden das gesamte Produktportfolio an Essentials, Semi-Specialties und Specialties anbietet - zielt nicht zuletzt darauf ab, verlorene Kunden zurückzugewinnen und zu halten. Wie aus der Präsentation des Chemikalienhändlers zu seinem Kapitalmarkttag 2026 hervorgeht, hat die bisherige Ausrichtung auf die beiden Geschäftsbereiche Specialties und Essentials dazu geführt, dass Brenntag mehr als 10 Prozent der kleineren Kunden verloren hat. 14 Prozent der Kunden, die sowohl bei Specialties als auch bei Essentials gekauft hätten, seien dazu übergegangen, nur noch bei einer der beiden Divisionen zu kaufen.

Die beste Performance zeigen laut dem DAX-Konzern Bereiche wie Water Treatment und Oil & Gas, die nicht entlang der Aufteilung nach Specialties und Essentials organisiert sind. Water Treatment und Oil & Gas sind laut Brenntag sogenannte regionale Verticals, die Fach- und Anwendungskompetenzen genau dort einbringen, wo sie für Kunden und Zulieferer den größten Mehrwert schaffen - in diesem Fall in einer bestimmten Region.

Nach Einschätzung des Unternehmens hat die neue Strategie das Potenzial, 1,7 Milliarden Euro an zusätzlichem Umsatz zu generieren - mit entsprechend positivem Margeneffekt. Brenntag will sich von getrennten, nach Produkten organisierten Divisionen zu einer zentralen Distributionsplattform wandeln. Brenntag habe 20.000 Produkte im Portfolio, sagte Konzernchef Jens Birgersson in der Telefonkonferenz zum Kapitalmarkttag. Je nach den Bedürfnissen des Kunden verkaufe Brenntag diesem Kunden alles. Doch in den vergangenen fünf, sechs Jahren habe Brenntag diesen Job nicht gut gemacht.

Werbung

Die Brenntag-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 2,56 Prozent tiefer bei 57,90 Euro.

Von Britta Becks

DOW JONES