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Kapitalmarkttag

Signify-Aktie verliert wegen enttäuschender Dividendenpolitik zweistellig

23.06.26 13:25 Uhr
Signify-Aktie bricht ein: Dividende enttäuscht Anleger | finanzen.net

Die Aktien von Signify sind am Dienstag um fast 18 Prozent eingebrochen und haben sich wieder ihrem Jahrestief vom März bei rund 17 Euro angenähert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Signify (ehemals Philips Lighting)
17,65 EUR -3,17 EUR -15,23%
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Der Hersteller für Lichttechnik gab zum Kapitalmarkttag Mittelfristziele für das Jahr 2029 bekannt und kappte gleichzeitig seine Dividendenprognose.

Die Ziele lägen zwar über dem Marktkonsens, die Dividendenpolitik komme aber nicht gut an, schrieb Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs. Die für die Zukunft avisierte Ausschüttungsquote vom regulären Überschuss liege sowohl unter ihrer Prognose als auch den Markterwartungen. Die Dividendenrendite sei zwar noch relativ üppig, die Niederländer würden aber vorsichtiger, was die Anleger gerade angesichts der durchwachsenen geschäftlichen Erfolgsbilanz kritisch sähen.

Die Aktien von Signify hatten sich tags zuvor gerade wieder auf Vorjahresjahresniveau zurück gearbeitet, nun ist die Kursbilanz für 2026 wieder sehr schwach. Zuletzt ging es in Amsterdam noch 14,44 Prozent auf 17,90 Euro nach unten.

/ag/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Signify

Nachrichten zu Signify (ehemals Philips Lighting)

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Analysen zu Signify (ehemals Philips Lighting)

DatumRatingAnalyst
28.01.2022Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2021Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.10.2021Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.10.2021Signify (ehemals Philips Lighting) BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2021Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralJP Morgan Chase & Co.
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05.10.2021Signify (ehemals Philips Lighting) BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2021Signify (ehemals Philips Lighting) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2021Signify (ehemals Philips Lighting) BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.05.2021Signify (ehemals Philips Lighting) buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2021Signify (ehemals Philips Lighting) Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.01.2022Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2021Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.10.2021Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2021Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.08.2021Signify (ehemals Philips Lighting) NeutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
08.12.2020Signify (ehemals Philips Lighting) UnderweightMorgan Stanley
30.11.2020Signify (ehemals Philips Lighting) UnderweightMorgan Stanley
15.10.2020Signify (ehemals Philips Lighting) UnderperformCredit Suisse Group
09.04.2020Signify (ehemals Philips Lighting) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.04.2020Signify (ehemals Philips Lighting) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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