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Kapitalmarkttag

tonies-Aktie legt zu: Umsatz soll bis 2030 verdoppelt werden und Milliardenschwelle erreichen

18.06.26 09:33 Uhr
Aktie steigt: tonies setzt auf Wachstum - So will das Unternehmen seine Erlöse deutlich steigern | finanzen.net

Der Spielwarenhersteller tonies zeigt sich nach der erfolgreichen Einführung der "Toniebox 2" zuversichtlich.

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So soll sich der Umsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden Euro verdoppeln, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag im Rahmen eines Kapitalmarkttags mitteilte. Der Konzern will dabei vor allem in den bestehenden Märkten weiter wachsen. Beiträge sollen zudem vom globalen Ausbau des Geschäfts und neue Gerätegenerationen kommen. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) soll mittelfristig auf 16 bis 18 Prozent steigen.

Bis 2030 will tonies in allen wichtigen Regionen der Welt vertreten sein. 2027 strebt das Management um Vorstandschef Tobias Wann mindestens zwei weitere Markteintritte an. Neben Nordamerika, als größter Markt von tonies, zählt die Region Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) bisher zu den wichtigsten Wachstumsregionen.

Wie Mitte April mitgeteilt, peilt der Konzern für 2026 einen währungsbereinigten Umsatz von mehr als 760 Millionen Euro an bei einer bereinigten operativen Marge zwischen neun und elf Prozent.

Die tonies-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,07 Prozent auf 12,74 Euro.

/err/mne/stk

LUXEMBURG/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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