Deutsche Bank-Aktie deutlich leichter: Deutsche Bank will vor möglichen Fusionen Konzernumbau abschließen - Weichen für Konsolidierung

"Die beste Vorbereitung für einen nächsten Schritt ist, selbst fit zu sein. Das ist im Sport so, und das ist in der Wirtschaft so", sagte der Chef des Frankfurter DAX -Konzerns, Christian Sewing, am Mittwoch bei der online übertragenen "Handelsblatt"-Bankentagung.

Sewing warb zwar erneut für grenzüberschreitende Fusionen in Europa. Doch der Vorstand von Deutschlands größtem Geldhaus scharre "nicht mit den Hufen" und schaue sich auch nicht nach möglichen Partnern um, betonte der Manager.

Sewing zeigte sich optimistisch, dass die Deutsche Bank ihre eigenen Ziele für das Jahr 2022 nachhaltig erreichen und die Eigenkapitalrendite wie geplant nach oben treiben wird. "Man sollte diese Hausaufgaben erst mal vollenden", sagte Sewing. "Wenn wir das erreichen, dann sind wir auch von der Größe, von der Stärke dort, dass wir auf Augenhöhe dann vielleicht mal über andere Dinge nachdenken können."

Für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse brauche es aber auch einen entsprechenden Rahmen in Europa. "Zur Zeit gibt es für uns nur eins, und das ist die Vollendung unserer Strategie", sagte Sewing. "Wir tun alles von unserer Seite. Ich glaube, es würde dem gesamten europäischen Bankenmarkt guttun. Ich kann nur eins machen: die Deutsche Bank bestens vorbereiten, und da bin ich sehr zuversichtlich."

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat seine Forderungen nach einer europäischen Banken- und Kapitalmarktunion sowie mehr Nachhaltigkeit in der Branche bekräftigt. Es müssten "jetzt die Weichen für eine Konsolidierung unserer Branche, für wettbewerbsneutrale Regulierung und für mehr Nachhaltigkeit im Finanzsektor gestellt werden", sagte Deutsche Bank-Chef Sewing auf dem Handelsblatt Banken-Gipfel.

Es sei ein fragwürdiger Kurs in Europa gewesen, Banken nicht mehr groß werden zu lassen, denn die Bedeutung von Größe in der Finanzwelt steige exponentiell an. "Wir müssen endlich die Größenvorteile Europas nutzen", forderte er. Zur Stärkung des europäischen Marktes vor allem gegenüber den USA brauche es eine Banken- und Kapitalmarktunion.

Darüber hinaus forderte er gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb Europas. "Das gilt für Kapitalvorschriften, die die europäischen Wirtschaftsstrukturen nicht ausreichend berücksichtigen - Stichwort Basel 4", sagte Sewing. Es gelte auch für ungleiche Bedingungen für Banken und Nichtbanken, obwohl es um ähnliche Leistungen gehe. Ein Beispiel sei die regulatorische Ungleichbehandlung der Banken im Wettbewerb mit Fintechs oder Big Techs.

Schließlich müssten sich die Banken grundsätzlich am Kampf gegen den Klimawandel ausrichten. "ESG, also das Bankgeschäft nach strengen Umwelt-, Sozial- und Führungskriterien, ist aus meiner Sicht das größte Wachstumsthema seit Jahrzehnten", sagte Sewing.

