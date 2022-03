AUTO1-Aktie: Finanzierungsrahmen auf 1 Milliarde Euro erhöht

Aktien in diesem Artikel AUTO1 12,63 EUR

Wie der Online-Gebrauchtwagen-Marktplatz mitteilte, wurde eine bestehende Verbriefungslinie zur Finanzierung des Bestands von 485 Millionen Euro auf 1 Milliarde Euro erhöht. Zudem wurde eine Verlängerung der Verbriefungslinie bis 2024 vereinbart.

Mit dem erweiterten Finanzierungsrahmen soll der Fahrzeugbestand weiter ausgebaut werden, so das im MDAX gelistete Unternehmen mit Sitz in Berlin. "Unsere europaweite Bestandsverbriefung mit Credit Rating ist ein Alleinstellungsmerkmal von AUTO1, mit dem wir Fahrzeugbestände in ganz Europa zu sehr niedrigen Kapitalkosten aufbauen können", so Markus Boser, Finanzchef der AUTO1 Group. "Aufgrund dieser Verdopplung des Finanzierungsrahmens werden wir unser Geschäft massiv ausbauen und unseren Kunden europaweit die größte und breiteste Auswahl an Gebrauchtwagen bieten können."

Die Senior-Note-Inhaber als Hauptteilnehmer des Programms haben den weiteren Angaben zufolge ihre Finanzierungszusagen auf 800 Millionen Euro verdoppelt. Federführende Bank für die Verbriefungslinie ist laut Mitteilung Credit Agricole CIB.

FRANKFURT (Dow Jones)

