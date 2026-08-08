Deutsche Börse-Aktie klar im Minus: Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen geplant
Die Deutsche Börse will für 600 Millionen Euro Wandelschuldverschreibungen emittieren.
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Wie der Börsenbetreiber mitteilte, sollen die nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro und Fälligkeit 16. September 2031 in neue und/oder bestehende Aktien der Deutschen Börse gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.
Die endgültigen Bedingungen werden voraussichtlich im Laufe des Mittwochs festgelegt und bekannt gegeben. Vollzug der Transaktion werde voraussichtlich am oder um den 16. September 2026 erfolgen.
Den Nettoerlös will die Deutsche Börse "für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten" verwenden.Die Deutsche Börse-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 2,25 Prozent auf 273,80 Euro.
DOW JONES/p>
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