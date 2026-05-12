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EVOTEC-Aktie schwächer: "Project Horizon" startet mit Millionen-Anleihe

13.05.26 07:45 Uhr
EVOTEC-Aktie in Rot: Den nächsten Umbau-Schritt gewagtv - Millionen vom Kapitalmarkt | finanzen.net

EVOTEC hat Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Millionen Euro platziert.

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EVOTEC SE
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Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von sieben Jahren werden jährlich mit 2,625 Prozent verzinst, wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Den Nettoemissionserlös will das in der Wirkstoffforschung für die Pharmabranche tätige Hamburger Unternehmen zur Finanzierung des Umbauprogramms "Project Horizon" verwenden.

Darüber hinaus wurde den weiteren Angaben zufolge eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien für diejenigen Investoren der Schuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen wollten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt wurde. EVOTEC fließen keine Erlöse aus dieser gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien zu.

Für die EVOTEC-Aktie geht es im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,24 Prozent auf 4,94 Euro nach unten.

DOW JONES

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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