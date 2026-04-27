DAX24.125 +0,2%Est505.878 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 +2,7%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.510 -0,8%Euro1,1695 -0,2%Öl111,3 +2,7%Gold4.610 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- OpenAI, Novo Nordisk, NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kapitalmaßnahme

Fortschritte im Aktienrückkauf - Kann die Novo Nordisk-Aktie profitieren?

28.04.26 11:44 Uhr
Buyback als Kurstreiber? Novo Nordisk-Aktie zeigt kaum Reaktion auf Update zum Aktienrückkauf | finanzen.net

Novo Nordisk setzt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm planmäßig fort und hat bereits über 3,4 Milliarden DKK investiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
35,22 EUR -0,28 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• 13,4 Millionen Aktien im Rahmen des Buybacks zurückgekauft
• 3,44 Milliarden DKK bereits eingesetzt • Programmvolumen bei 15 Milliarden DKK

Novo Nordisk hat über seine jüngsten Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht SEC den aktuellen Stand seines Aktienrückkaufprogramms für das Jahr 2026 veröffentlicht. Die offiziellen Daten mit Stand zum 24. April 2026 bestätigen, dass der Konzern im Rahmen des aktuellen Programms bisher insgesamt 13.407.992 eigene B-Aktien vom Markt genommen hat. Der hierfür gezahlte gewichtete Durchschnittspreis beläuft sich auf 256,48 DKK pro Aktie. Das ergibt einen investierten Gesamtwert von exakt 3.438.931.195 DKK. Das Unternehmen setzt damit seinen Plan zur strategischen Kapitalrückführung planmäßig fort.

Bestand an eigenen Aktien und Kapitalstruktur

Nach Abschluss dieser Transaktionen hält Novo Nordisk nun insgesamt 30.797.791 eigene B-Aktien. Im Verhältnis zum gesamten Aktienkapital des Unternehmens, das sich aus insgesamt 4,465 Milliarden A- und B-Aktien zusammensetzt, entspricht das einem Anteil von 0,7 Prozent. Durch den Rückerwerb wird die Anzahl der im freien Umlauf befindlichen Aktien reduziert, was den Gewinnanteil der verbleibenden Papiere rechnerisch erhöht. Die Meldung unterstreicht die Absicht des Managements, überschüssige Liquidität konsequent an die Anteilseigner zurückzugeben.

Verbleibender Spielraum und Marktsituation

Das für 2026 angekündigte Rückkaufprogramm sieht ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 15 Milliarden DKK vor. Unter Berücksichtigung der bisher aufgewendeten 3,44 Milliarden DKK verbleibt dem Konzern für den Rest des Jahres ein finanzieller Spielraum von rund 11,56 Milliarden DKK. Diese Liquidität trifft auf eine Aktie, die an der Heimatbörse in Kopenhagen zuletzt bei 262,70 DKK notierte, was einem moderaten Tagesverlust von 0,30 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier damit ein Minus von insgesamt 19,31 Prozent. Das laufende Programm fungiert in diesem volatilen Umfeld als wesentliche Stütze für die Kursentwicklung.

Einschätzung für Anleger

Der Kursrückgang von fast 20 Prozent seit Januar hat die Bewertung von Novo Nordisk spürbar normalisiert. Mit einem verbleibenden Rückkauf-Volumen von über 11 Milliarden Kronen verfügt das Management über ein wirksames Instrument, um den Kurs bei weiteren Rücksetzern abzusichern. Während der Wettbewerb im Markt für GLP-1-Therapien zunimmt, untermauert die disziplinierte Umsetzung der Rückkäufe das Vertrauen in die operative Cashflow-Stärke. Wer das aktuelle Kursniveau nutzt, investiert in einen Marktführer, der seine Kapitalrendite durch konsequente Aktienvernichtung aktiv optimiert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
20.04.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
10.04.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
20.04.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
10.04.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen