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Kapitalmassnahme

Hypoport beschließt Aktienrückkauf-Programm von bis zu 10 Millionen Euro - Aktie in Grrün

Hypoport beschließt Aktienrückkauf-Programm von bis zu 10 Millionen Euro - Aktie in Grrün

Hypoport plant einen neuen Aktienrückkauf über bis zu 10 Millionen Euro und will die eigenen Papiere erneut vor allem für Mitarbeiterprogramme einsetzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
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Hypoport will eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Der Rückkauf basiert auf einem Beschluss der Hauptversammlung vom Juni 2026 und ist laut Angaben von Hypoport von Mittwochabend auf maximal 400.000 Aktien begrenzt, was beim Kurs vom 11. August (83,35 Euro) rund 120.000 Stück entspricht. Die erworbenen Papiere seien zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie zur Zuteilung an Belegschaft und Führungskräfte vorgesehen. Das Aktienrückkaufprogramm soll noch im August 2026 beginnen und bis zum 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein.

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Die Hypoport-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,78 Prozent auf 87,95 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Hypoport, T. Schneider / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.08.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
29.07.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
13.05.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG