Kapitalmassnahme

Hypoport beschließt Aktienrückkauf-Programm von bis zu 10 Millionen Euro - Aktie steigt

12.08.26 20:21 Uhr

Hypoport plant einen neuen Aktienrückkauf über bis zu 10 Millionen Euro und will die eigenen Papiere erneut vor allem für Mitarbeiterprogramme einsetzen.

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Hypoport will eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Der Rückkauf basiert auf einem Beschluss der Hauptversammlung vom Juni 2026 und ist laut Angaben von Hypoport von Mittwochabend auf maximal 400.000 Aktien begrenzt, was beim Kurs vom 11. August (83,35 Euro) rund 120.000 Stück entspricht. Die erworbenen Papiere seien zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie zur Zuteilung an Belegschaft und Führungskräfte vorgesehen. Das Aktienrückkaufprogramm soll noch im August 2026 beginnen und bis zum 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein. Werbung Die Hypoport-Aktie legt nachbörslich auf Tradegate 3,5 Prozent zu. DOW JONES

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Bildquellen: Hypoport, T. Schneider / Shutterstock.com