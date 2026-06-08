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Kapitalmaßnahme

K+S-Aktie sackt ab: Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro begeben

09.06.26 09:30 Uhr
K+S-Aktie tiefrot: Neue Wandelanleihe über Millionen - lohnt jetzt der Einstieg? | finanzen.net

K+S begibt eine Anleihe im Nennwert von 300 Millionen Euro, die unter bestimmten Konditionen in bis zu 17,91 Millionen Aktien des Düngemittelherstellers gewandelt werden kann.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
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Mit dem Erlös soll unter anderem der kürzlich angekündigte Kauf des Qemetica-Salzgeschäfts finanziert werden, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Die Anleihen sollen nur institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden, mit jährlich zwischen 0,375 und 0,875 Prozent verzinst und eine Laufzeit bis 2031 haben. Nach dem 26. Juli 2029 bekommt K+S das Recht, die Anleihen unter bestimmten Umständen zurückzukaufen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Die K+S-Aktie verliert via XETRA zeitweise 4,51 Prozent auf 13,13 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: K+S

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12.05.2026K+S SellDeutsche Bank AG
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