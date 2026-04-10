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MBB-Aktie stärker: Aktienrückkaufprogramm erhöht und verlängert

13.04.26 17:16 Uhr
MBB-Aktie stärker: Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet | finanzen.net

Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat ihr Aktienrückkaufprogramm erhöht und die Laufzeit verlängert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MBB SE
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Vor dem Hintergrund der "attraktiven Bewertung" der MBB SE-Aktie werde das maximale Rückkaufvolumen auf 25 Millionen Euro erhöht, teilte der SDAX-Konzern am Montag in Berlin mit. Das seien drei Millionen Euro mehr als bisher. Damit stünden noch mehr als 6,5 Millionen Euro für weitere Rückkäufe zur Verfügung. Zudem werde die Laufzeit des Programms bis zum 22. Mai 2026 verlängert. Es war ursprünglich bis zum 14. April befristet.

Die MBB-Aktie baute ihre Gewinne in einer ersten Reaktion aus und notierte zuletzt 3,18 Prozent höher bei 188,00 Euro.

/jha/he

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: MBB SE

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