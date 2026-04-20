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Mutares-Aktie fester: Kapitalerhöhung abgeschlossen - frisches Kapital für US-Wachstum

22.04.26 12:47 Uhr
Mutares-Aktie legt zu: Kapitalerhöhung bringt frisches Geld für US-Wachstum | finanzen.net

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat ihre geplante Kapitalerhöhung abgeschlossen.

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Zwischen dem 8. und 21. April wurden knapp 3,2 Millionen neue Aktien zu je 24,50 Euro angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Davon seien 96 Prozent gezeichnet worden. Zuvor hatte Mutares zudem bereits knapp 1,1 Millionen Aktien bei institutionellen Anleger platziert. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung lag bei 105 Millionen Euro. Damit will Mutares vor allem das Geschäft in Nordamerika durch Zukäufe ausbauen.

Die Anfang April angekündigte Kapitalerhöhung hatte die Mutares-Anleger ziemlich verschreckt. Die Aktie rutschte nach Bekanntwerden der Nachricht zeitweise prozentual zweistellig ab. Ein in den Folgetagen unternommener Erholungsversuch verstetigte sich nicht. Stattdessen schloss die Aktie am Dienstagabend bei 24,65 Euro und damit nur knapp über dem Platzierungspreis.

Via XETRA notiert die Mutares-Aktie zeitweise 1,83 Prozent im Plus bei 25,10 Euro.

/lew/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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