DAX25.015 +1,5%Est506.268 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3600 +5,6%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.595 -0,1%Euro1,1603 ±-0,0%Öl83,27 -4,1%Gold4.344 +3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
Um 19 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 19 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kapitalmaßnahme

OHB kündigt Kapitalerhöhung an: Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten

15.06.26 10:18 Uhr
Kapitalmaßnahme bei OHB: Pläne belasten die Aktie spürbar | finanzen.net

Der Bremer Raumfahrtkonzern OHB will neue Aktien ausgeben und so rund 500 Millionen Euro brutto einnehmen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll unter anderem in die weitere Industrialisierung der Produktion, in Trägerraketen und Zukunftsprogramme investiert werden, wie das Unternehmen mitteilte.

"Europa investiert in großem Umfang in unabhängige Raumfahrtkapazitäten und wir stehen seit über vier Jahrzehnten im Zentrum dieser Entwicklung", teilte Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs mit. "Die geplante Transaktion wird es uns ermöglichen, unser Wachstum gemeinsam mit bestehenden und neuen Investoren voranzutreiben, die Teil der strategischen Unabhängigkeit Europas im Weltraum sein möchten."

Die bisherigen Anteilseigner sollen zuerst die Möglichkeit erhalten, die neuen Aktien zu kaufen. Die Hauptaktionäre - die Familie Fuchs und der Investor Orchid Lux HoldCo S.à r.l. - verzichten allerdings darauf. So können die meisten neuen Aktien direkt an ausgewählte Investoren verkauft werden. Die Familie Fuchs kündigte an, weiterhin die Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte behalten zu wollen.

Angaben zum Ausgabepreis der neuen Anteile wurde nicht gemacht. An der Börse ging es für die OHB-Aktien in einer ersten Reaktion um etwa 10 Prozent nach unten. Zuletzt schlägt noch ein Minus von 5,85 Prozent auf 386,50 Euro zu Buche. Bei einer Kapitalerhöhung sinkt der Aktienkurs zumeist, weil das Eigenkapital des Unternehmens auf mehr ausgegebene Aktien verteilt wird (Verwässerung). Zudem werden neue Aktien oft mit einem Preisabschlag ausgegeben, um Käufer zu locken.

/miu/DP/jha

BREMEN (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com