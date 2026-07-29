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Kapitalmaßnahme

Shell-Aktie im Plus: Ölkonzern verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter kräftig - Aktienrückkauf

Shell-Aktie im Plus: Ölkonzern verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter kräftig - Aktienrückkauf

Shell hat im zweiten Quartal dank der gestiegenen Öl- und Gaspreise sowie eines starken Gasgeschäfts deutlich mehr verdient als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
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Die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise lassen die Gewinne bei Shell (Shell) weiter sprudeln. Im zweiten Quartal erwirtschaftete der britische Energiekonzern trotz Produktionsausfällen im Nahen Osten einen um Sonderposten bereinigten Gewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro), wie Shell am Donnerstag in London mitteilte. Das waren 42 Prozent mehr verglichen mit dem Vorquartal und zugleich mehr als von Analysten erwartet. Vor allem das Gasgeschäft, die Förderung und die Chemiesparte trugen zum Zuwachs bei. Zudem kündigte der Öl- und Gasmulti ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über mindestens 3 Milliarden Dollar an.

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In London steigt die Shell-Aktie zeitweise um 1,62 Prozent auf 33,78 GBP.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: ksl / Shutterstock.com, Semmick Photo / Shutterstock.com

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27.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
15.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
09.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.