Shell-Aktie im Plus: Ölkonzern verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter kräftig - Aktienrückkauf
Shell hat im zweiten Quartal dank der gestiegenen Öl- und Gaspreise sowie eines starken Gasgeschäfts deutlich mehr verdient als erwartet.
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Die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise lassen die Gewinne bei Shell (Shell) weiter sprudeln. Im zweiten Quartal erwirtschaftete der britische Energiekonzern trotz Produktionsausfällen im Nahen Osten einen um Sonderposten bereinigten Gewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro), wie Shell am Donnerstag in London mitteilte. Das waren 42 Prozent mehr verglichen mit dem Vorquartal und zugleich mehr als von Analysten erwartet. Vor allem das Gasgeschäft, die Förderung und die Chemiesparte trugen zum Zuwachs bei. Zudem kündigte der Öl- und Gasmulti ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über mindestens 3 Milliarden Dollar an.
In London steigt die Shell-Aktie zeitweise um 1,62 Prozent auf 33,78 GBP.
LONDON (dpa-AFX)
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|UBS AG
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.