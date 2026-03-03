Siemens Energy-Aktie höher: Aktienrückkauf in Milliarden-Höhe
Siemens Energy kauft Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurück. Der Start des Programmes ist bereits am heutigen Mittwoch.
Werte in diesem Artikel
Starten soll der am Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am Mittwoch und spätestens am 30. September enden. Die zurückgekauften Aktien sollen entweder eingezogen oder im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen an Mitarbeiter ausgegeben werden.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens Energy News
Bildquellen: Siemens Energy AG