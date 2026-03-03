Kapitalmaßnahme

Siemens Energy kauft Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurück. Der Start des Programmes ist bereits am heutigen Mittwoch.

Starten soll der am Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am Mittwoch und spätestens am 30. September enden. Die zurückgekauften Aktien sollen entweder eingezogen oder im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen an Mitarbeiter ausgegeben werden.

