DAX24.966 +0,7%Est506.083 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -4,2%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.187 -1,8%Euro1,1629 +0,2%Öl96,25 -1,2%Gold4.470 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Broadcom A2JG9Z Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus - 25.000-Punkte-Marke zurückerobert -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai
Remy Cointreau-Aktie zweistellig im Plus: Hoffnung auf Bodenbildung Remy Cointreau-Aktie zweistellig im Plus: Hoffnung auf Bodenbildung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kapitalmaßnahme

Siemens Energy-Aktie sinkt: Rückkauf eigener Aktien für eine Milliarde Euro gestartet

04.06.26 11:39 Uhr
Siemens Energy-Aktie verliert: Aktienrückkauf für eine Milliarde Euro begonnen | finanzen.net

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat mit dem im Mai angekündigten beschleunigten Aktienrückkauf im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 begonnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
157,32 EUR -2,08 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis zum 30. September sollen für bis zu eine Milliarde Euro eigene Papiere erworben werden, teilte das Unternehmen mit. Verwendet werden sollen die Aktien für Vergütungs- bzw. Belegschaftsprogramme. Der Rest soll eingezogen werden. Der DAX-Konzern hatte diesen Schritt bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal angekündigt.

In den zwölf Monaten bis Ende September sollen insgesamt eigene Anteile für bis zu drei Milliarden Euro zurückgekauft werden. Dies ist wiederum Teil eines sechs Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms, das bis Ende des Geschäftsjahres 2027/28 läuft.

Die Geschäfte laufen derzeit bei dem Konzern rund, der bereits Ende April dank einer robusten Nachfrage deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn veröffentlicht und die Jahresprognose erhöht hatte. Der Krieg im Nahen Osten hat sich dabei den Angaben zufolge bislang nur sehr begrenzt auf Auftragseingang, Umsatz und Rentabilität ausgewirkt.

Der Kurs der Aktie befindet sich seit Ende 2023 auf einem Höhenflug. Mit einem Börsenwert von derzeit knapp 140 Milliarden Euro zählt Siemens Energy zu den wertvollsten Unternehmen Deutschlands.

Im XETRA-Handel verliert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 2,29 Prozent auf 156,50 Euro.

/he/tih

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
13.05.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
13.05.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen