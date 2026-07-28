DAX 25.530 +0,3%ESt50 6.282 -0,1%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,45 -0,6%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.476 +0,7%Euro 1,1399 +0,0%Öl 86,9 +3,3%Gold 4.044 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kapitalmassnahme

UBS-Aktie zieht kräftig an: Großbank steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktienrückkauf

UBS-Aktie zieht kräftig an: Großbank steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktienrückkauf

Die UBS hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und ihren Gewinn deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
45.88 EUR 0.38 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Der Konzerngewinn erreichte 2,8 Milliarden US-Dollar und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Institut am Mittwoch in Zürich mitteilte. Dabei fiel allerdings ein positiver Steuereffekt aus dem Vorjahreszeitraum weg. Vor Steuern sprang der Gewinn sogar um 64 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar nach oben. Angesichts der Unsicherheit rund um schärfere Kapitalanforderungen ist das Management mit seinem Zeitplan für weitere Aktienrückkäufe jedoch zurückhaltend.

Werbung

Mit ihren Geschäftszahlen übertraf die größte Schweizer Bank wieder einmal die Markterwartungen. Im Kerngeschäft - der globalen Vermögensverwaltung - sammelte sie unter dem Strich weitere Milliardensummen von Kunden ein: Der Nettoneugeldzufluss belief sich in diesem Bereich auf 35,5 Milliarden Dollar.

Zudem machte die UBS bei der Integration der vor drei Jahren übernommenen Credit Suisse weitere Fortschritte. Der Abschluss zum Jahresende sei "auf gutem Weg", schrieb die Bank dazu. Mehr als 90 Prozent der alten Anwendungen würden nicht mehr genutzt, und rund 70 Prozent seien bereits vollständig außer Betrieb.

Zudem will die Bank ein neues Aktienrückkaufprogramm starten. Dabei geht es um Rückkäufe über bis zu drei Milliarden Dollar bis Mitte 2027, davon mindestens eine Milliarde US-Dollar in den nächsten drei Monaten.

Werbung

Die UBS-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 2,59 Prozent auf 43,55 CHF.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.