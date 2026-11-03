Kursrutsch bei der Micron-Aktie: Jetzt könnte eine gewaltige Kaufwelle folgen

Kapitalrückgabe im Fokus

03.11.26 14:10 Uhr

Die Angst vor einem Ende des KI-Preisbooms belastet Micron, doch Rückkaufprogramm und optimistische Analysten werfen die Frage auf, was davon wirklich trägt.

• Trotz Kursrückgängen sehen Analysten langfristig deutlich höhere Kurse, wobei die Speicherpreisentwicklung und die Marktsituation weiterhin zentrale Risiken für die Aktie bleiben.

• Ab Dezember erhält Micron deutlich mehr Spielraum für Aktienrückkäufe, was angesichts eines möglichen freien Cashflows von bis zu 140 Milliarden US-Dollar bis 2027 eine bedeutende Chance darstellt.

Warum Micron bisher kaum eigene Aktien zurückgekauft hat

Ab Dezember fallen die Beschränkungen des Chips Act weg

Analysten trauen der Aktie deutlich mehr zu als der Markt

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Die Aktie von Micron Technology rückt nach den jüngsten Kursverlusten wieder in den Fokus der Anleger. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage büßte der NASDAQ-Titel mehr als zehn Prozent ein. Am Dienstag zeichnet sich vorbörslich allerdings eine Erholung ab: Die Aktie legt um 3,37 Prozent auf 865 US-Dollar zu. Neben den Erwartungen an die weitere Entwicklung des Speichermarktes könnte dabei auch ein Thema eine Rolle spielen, das Micron ab Dezember deutlich mehr finanziellen Spielraum verschafft.

Kioxia und KI-Sorgen belasten Micron

Am Montag hatte die Micron-Aktie noch den niedrigsten Schlusskurs seit drei Monaten erreicht und liegt inzwischen deutlich unter ihrem Rekordhoch von 1.255 US-Dollar aus dem Juni. Belastend wirkte dabei auch die Entwicklung beim japanischen Flash-Speicherhersteller Kioxia, dessen Aktien in Tokio am Montag rund 15 Prozent einbrachen. Auslöser war ein vorsichtiger Ausblick des Unternehmens. Marktbeobachter sehen insbesondere die zunehmenden Sorgen rund um den KI-Sektor als einen Grund für die Schwäche der Micron-Aktie.

Das Management von Micron zeichnet mit Blick auf die weitere Marktentwicklung allerdings ein deutlich optimistischeres Bild. Wie das Unternehmen Ende September mitteilte, dürfte die Versorgungslage bei Speicherchips in den Jahren 2027 und 2028 noch deutlich angespannter ausfallen als 2026. Einen Zeitpunkt, zu dem Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht kommen könnten, sieht Micron derzeit nicht. Gleichzeitig verdeutlicht der Jahresbericht, wie stark die Branche von Preisschwankungen geprägt ist: Über einen Zeitraum von fünf Geschäftsjahren bewegten sich die jährlichen Preisveränderungen bei DRAM und NAND zwischen rund plus 200 und minus 50 Prozent. Für die Aktie wird damit entscheidend sein, ob der erwartete Preisaufschwung tatsächlich länger trägt, als die derzeitigen Sorgen der Anleger vermuten lassen.

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Micron-Rückkäufe gewinnen im Dezember an Spielraum

Neben der Entwicklung der Speicherpreise könnte auch die Kapitalrückführung an die Aktionäre für neue Impulse sorgen. Bislang hielt sich Micron beim Rückkauf eigener Aktien vergleichsweise stark zurück. Im Geschäftsjahr bis August kaufte der Konzern lediglich Aktien im Wert von 650 Millionen US-Dollar zurück. Hintergrund sind Fördermittel in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar aus dem Chips Act von 2024, an deren Erhalt Einschränkungen geknüpft waren. Demnach durfte Micron Rückkäufe im Wesentlichen nur nutzen, um die Verwässerung durch Mitarbeiteraktien auszugleichen.

Diese Beschränkung läuft am 9. Dezember aus. Anschließend erhält Micron für einen Zeitraum von drei Jahren deutlich mehr Spielraum und darf Aktienrückkäufe unter anderem in einer Größenordnung vornehmen, die sich am freien Cashflow orientiert. Der Verwaltungsrat hat dafür bereits den finanziellen Rahmen erweitert: Am 8. Oktober erhöhte das Unternehmen die Rückkaufermächtigung um 33 Milliarden auf insgesamt 35,2 Milliarden US-Dollar. Langfristig verfolgt Micron nach eigenen Angaben das Ziel, überschüssige Barmittel vollständig an die Aktionäre zurückzugeben.

Wie umfangreich die Rückkäufe ausfallen könnten, zeigt eine Einschätzung von Barron's. Das Magazin rechnet für das Geschäftsjahr bis August 2027 mit einem freien Cashflow von 140 Milliarden US-Dollar. Aktienrückkäufe von bis zu 100 Milliarden US-Dollar, was rund zehn Prozent des Börsenwerts entsprechen würde, halten die Autoren in diesem Szenario für möglich. Sollte Micron tatsächlich in dieser Größenordnung eigene Aktien erwerben, könnte das die Nachfrage nach dem Papier zusätzlich stützen. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass der Konzern angesichts der Entwicklung am Speichermarkt einen entsprechend hohen Cashflow erwirtschaften kann.

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Analysten sehen deutlich höhere Kurse

Auch unter den Analysten überwiegt trotz des jüngsten Kursrückgangs der Optimismus. Auf TipRanks empfehlen 28 von 29 Experten die Micron-Aktie zum Kauf, während ein Analyst eine Halteempfehlung ausspricht. Verkaufsempfehlungen gibt es demnach keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.621,67 US-Dollar und damit deutlich über dem bisherigen Rekordhoch von Mitte des Jahres. Die individuellen Kursziele bewegen sich allerdings in einer breiten Spanne zwischen 1.200 und 3.000 US-Dollar.

Besonders weit nach oben geht D.A. Davidson. Das Analysehaus erhöhte sein Kursziel am 7. Oktober bei einer unveränderten Kaufempfehlung von 2.100 auf 3.000 US-Dollar. Analyst Gil Luria begründet seine Einschätzung mit der Erwartung, dass Anleger Micron künftig einen Bewertungsfaktor auf dem Niveau des Marktdurchschnitts zugestehen könnten, sobald sie die technologische Führungsposition und den breiten Wettbewerbsvorteil des Unternehmens erkennen.

Was der Rücksetzer für Micron-Anleger bedeutet

Für Anleger ergibt sich eine interessante, zugleich aber nicht risikofreie Ausgangslage. Die Aktie notiert auf dem zugrunde gelegten Kursniveau gut 30 Prozent unter ihrem Rekordhoch, während das durchschnittliche Analystenkursziel deutlich darüber liegt. Wer davon ausgeht, dass die Speicherknappheit länger anhält und Micron seine hohen Cashflows sichern kann, sieht in den möglichen Aktienrückkäufen ab Dezember einen zusätzlichen Kurstreiber.

Allerdings bleibt die Abhängigkeit von den Speicherpreisen das zentrale Risiko. Die im Jahresbericht dokumentierten Preisschwankungen zeigen, wie schnell sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche verändern können. Auch der Kursrückgang bei Kioxia verdeutlicht, wie empfindlich die Aktien von Speicherherstellern auf Hinweise auf eine mögliche Abkühlung reagieren. Die Rückkäufe könnten die Kursentwicklung daher zwar verstärken, werden die fundamentale Bedeutung der Speicherpreise für Micron aber nicht ersetzen.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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