Kardigan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Kardigan stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,64 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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