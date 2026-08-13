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Kardigan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kardigan Inc Registered Shs
21.78 USD -0.28 USD -1.27 %
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Kardigan stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,64 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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