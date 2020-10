Karl Haeusgen zum neuen Maschinenbau-Präsidenten gewählt

BERLIN (Dow Jones)--Der Münchner Familienunternehmer Karl Haeusgen ist neuer Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Die Mitgliederversammlung des Verbands in Wiesbaden wählte ihren bisherigen Vizepräsidenten für die kommenden vier Jahre an die Spitze. Haeusgen folgt auf Carl Martin Welcker, der das Amt seit 2016 ausübte und nicht wiedergewählt werden konnte.

Haeusgen ist Aufsichtsratsvorsitzender und Miteigentümer der HAWE Hydraulik SE mit Sitz in Aschheim. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hydraulikaggregate, Ventile, Sensoren und Zubehör, die in mehr als 70 Industriebranchen zum Einsatz kommen. Glückwünsche zur Wahl richtete auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aus. Er freue sich auf die "Zusammenarbeit und den Austausch zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Maschinen- und Anlagenbaus und damit der Industrie in Deutschland und Europa", so Altmaier.

