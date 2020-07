Karliczek dringt auf Lehrer-Weiterbildungen im digitalen Unterrichten

BERLIN (dpa-AFX) - Lehrerinnen und Lehrer müssen aus Sicht von Bildungsministerin Anja Karliczek verstärkt im digitalen Unterrichten weitergebildet werden. "Ich denke, da muss es gerade im nächsten Jahr noch einen Schub geben", sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstag). Die digitale Weiterbildung der Lehrkräfte sei Teil des Digitalpakts. "Die Anschaffung der Infrastruktur reicht nicht, wenn die Lehrer die Möglichkeiten nicht anwenden können. Natürlich sollte das auch jetzt in den Ferien beginnen", sagte Karliczek.

Zudem forderte die Ministerin von den Ländern eine bessere technische Ausstattung für Lehrkräfte. "Wenn Lehrer digital unterrichten sollen, dann brauchen sie einen Dienstlaptop und eine dienstliche E-Mail. Hier sind die Länder gefragt", sagte sie ebenfalls dem RND. In den vergangenen Monaten seien überall - in den Unternehmen oder auch in den Behörden - die Mitarbeiter noch einmal besser ausgestattet worden. Das sollte auch in einem gesellschaftlich so wichtigen Bereich wie den Schulen möglich sein, wie Karliczek sagte./jrz/DP/nas