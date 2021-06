Karliczek fordert deutliche Aufstockung der Forschungsmittel

BERLIN (dpa-AFX) - Bildungsministerin Anja Karliczek hat eine deutliche Steigerung der staatlichen Forschungsförderung gefordert. "Wir müssen technologisch souverän sein und dürfen in den Schlüsseltechnologien nicht in Abhängigkeit von anderen geraten", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Dazu werden wir auch von Seiten des Staates in den nächsten Jahren die Forschungsbudgets noch einmal deutlich steigern müssen." Die Ministerin verwies auf Weichenstellungen in den USA, wo der Senat einem 250-Milliarden-Dollar-Paket zustimmte. Deutschland und Europa müssten aufpassen, in diesem Wettkampf nicht abgehängt zu werden, warnte Karliczek. "Nur wer im Rennen um die Technologien vorn bleibt, wird auch in der Wirtschaft vorn bleiben und einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Wir sind in Deutschland gut aufgestellt, doch die Konkurrenz wird härter."/zeh/DP/zb