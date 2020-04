Karliczek für möglichen Samstagsunterricht und Maskenpflicht an Schulen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich offen dafür gezeigt, Schülerinnen und Schüler samstags zu unterrichten, um den bisherigen Stundenausfall durch die Corona-Krise zu kompensieren. "Das Schuljahr sollte für die Kinder kein verlorenes Schuljahr werden", betonte Karliczek im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Und wenn es besser ist, dass Kinder abwechselnd zur Schule gehen, also nur jeden zweiten Tag, wird man womöglich den Samstag brauchen, um alle dreimal pro Woche zu unterrichten."

Sie sprach sich zudem für eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler aus. "Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass überall dort, wo Schülerinnen und Schüler den Abstand nicht einhalten können, Masken getragen werden müssen", sagte die Bildungsministerin. "Das ist im Schulbus der Fall, auch auf dem Weg ins Schulgebäude und auf den Fluren." In den Klassenzimmern wird die Schule vielleicht differenzieren können. Die Frage der Maskenpflicht müsse auch in dem Hygienekonzept beantwortet werden, das die Kultusministerkonferenz Ende des Monats vorlegten.

Zurückhaltend äußerte sich die Ministerin gegenüber Vorschlägen, die Sommerferien zu verkürzen. Es gebe "noch ein paar andere Möglichkeiten, um den Unterrichtsausfall zu kompensieren, die sollten wir zunächst nutzen", sagte sie. Es könnte zum Beispiel erst einmal an freiwillige Sommerkurse in den Ferien gedacht werden. Verständnis zeigte Karliczek für die Entscheidung einiger Bundesländer, das sogenannte Sitzenbleiben in diesem Jahr auszusetzen.

