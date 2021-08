Karliczek stellt quantengesicherte Verbindung zwischen Behörden vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat am Dienstag die erste quantengesicherte Verbindung zwischen Behörden in Europa vorgestellt. Das Pilotnetz zur Quantenkommunikation zwischen dem Ministerium und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn soll eine abhör- und manipulationssichere Datenübertragung wie etwa Videokonferenzen ermöglichen und damit Cyberangriffe abwehren.

"Wir brauchen Sicherheit vor Cyberangriffen auf staatliche Institutionen und kritische Infrastrukturen, aber auch auf Hochschulen und die Industrie. Und wir brauchen Sicherheit vor Quantencomputern, die schon bald mit enormer Rechenleistung heute gängige Verschlüsselungsverfahren überwinden könnten", erklärte Karliczek.

Die Bundesregierung sieht in der Quantenkommunikation eine entscheidende Schlüsseltechnologie in der IT-Sicherheit, mit der Deutschland sich für zukünftige Bedrohungsszenarien rüsten kann. Wichtig sei es, dass durch Forschung und Entwicklung die notwendigen technologischen Grundlagen für abhörsichere Netze in der Zukunft geschaffen würden. Mit der Quantenkommunikation könne man diese Sicherheit für Deutschland und die Bürger erreichen.

Die nun testweise aufgebaute erste quantengesicherte Verbindung zwischen zwei deutschen Behörden sei dabei ein wichtiger Meilenstein in der Quantenkommunikation, erklärte das Forschungsministerium. "Durch den Aufbau eines hochsicheren Quantenkommunikationsnetzes können wir die Unabhängigkeit Deutschlands und Europas stärken und uns vor der Einflussnahme durch Dritte schützen", so Karliczek.

Die Initiative QuNET wird von der Fraunhofer-Gesellschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Technologien entwickelt.

