Karliczek warnt vor "ernstzunehmenden Kostenfaktor" von Long-COVID

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat angesichts der hohen Zahl an Long-COVID-Erkrankten vor einer "großen Herausforderung" für die Gesellschaft und einem "ernstzunehmenden Kostenfaktor" für das Gesundheitssystem gewarnt. Nötig sei eine Förderung von Forschungsvorhaben zu Spätsymptomen von COVID-19, die im Grunde eine neue Erkrankung seien. Der Bund stellt für die Erforschung der Langzeitfolgen 5 Millionen Euro zur Verfügung.

Jeder Zehnte, der an Corona erkrankt, kämpfe nach Überstehen der Virus-Infektion mit Spätfolgen. Aktuell gebe es in Deutschland damit über 350.000 Menschen, die an diesem neuen Krankheitsbild Long-COVID litten, erklärte Karliczek.

"Vielfach sind diese Spätfolgen mit einer erheblichen und auch langwierigen Beeinträchtigung der Lebensqualität verbunden", sagte die CDU-Ministerin.

Dabei würden nicht nur Schwererkrankte, sondern auch solche mit geringen Symptomen bei der Erkrankung am Coronavirus später an Long-COVID leiden. Es gebe unterschiedliche Symptome bei Long-COVID, was die Bekämpfung der Erkankung so schwierig mache.

Mediziner können bei Therapie noch wenig anbieten

Der Direktor der Klinik für Innere Medizin I und des Instituts für Klinische Molekularbiologie der Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Stefan Schreiber, sagte, dass in den kommenden Monaten noch mit weiteren Long-COVID-Erkrankten zu rechnen sei. Insgesamt habe man damit mehr Fälle als bei manchen Volkskrankheiten. Man gehe von 10 Prozent bis 15 Prozent bei den COVID-19-Erkrankten aus, die an diesem neuen Krankheitsbild mit signifikanten Symptomen litten.

Aktuell stehe man am Beginn der Forschung, wie man die Folgen der Erkrankung bekämpfen könne.

"Wir haben wenig Antworten, was wir jetzt hier anbieten können", sagte Schreiber zur möglichen Therapieformen. Nicht wenige Menschen litten so stark an dem Post-COVID-Syndrom, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben könnten.

Das Forschungsministerium hat eine neue Förderrichtlinie im Umfang von 5 Millionen Euro aufgelegt, mit der Forschungsvorhaben zu Spätsymptomen von COVID-19 gefördert werden. Ziel ist es, die bislang zum Teil nur lokal erhobenen Daten nun zu bündeln, auszuwerten und weiterzuentwickeln, damit sie möglichst schnell in die Behandlung und Versorgung der Menschen einfließen können, erklärte das Ministerium.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2021 05:06 ET (09:06 GMT)