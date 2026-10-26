Karnell Group Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Karnell Group Registered B hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,86 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Karnell Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,34 Prozent auf 581,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 436,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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