Karooooo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Karooooo gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Karooooo einen Umsatz von 75,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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