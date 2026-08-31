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Karpfensaison in Bayern beginnt - Produktion geht zurück

FÜRTH (dpa-AFX) - Der Karpfen bleibt in Bayern der wichtigste Fisch in den Aquakulturen. Allerdings ging die Produktionsmenge im vergangenen Jahr verglichen mit 2024 um 2,5 Prozent auf knapp 1.700 Tonnen zurück, wie das Landesamt für Statistik in Fürth zum Beginn der Karpfensaison mitteilte. Diese geht traditionell von September bis April. Der Karpfen machte 2025 gut ein Drittel der gesamten Fischproduktion im Freistaat aus. An zweiter Stelle kam mit 28,5 Prozent die Regenbogenforelle, deren Produktion um 7,4 Prozent auf gut 1.400 Tonnen zunahm.

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Beim Karpfen stammt laut Landesamt etwa die Hälfte der Produktion aus Mittelfranken, ein weiteres Drittel aus der Oberpfalz. Unter den Landkreisen liegt Erlangen-Höchstadt vorn, gefolgt von Tirschenreuth. Regenbogenforellen kommen dagegen am häufigsten aus Oberbayern und Schwaben. Hier liegt das Unterallgäu an der Spitze.

Die gesamte Speisefischerzeugung legte nach Angaben des Landesamts im vergangenen Jahr verglichen mit dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf rund 5.000 Tonnen zu. Betrachtet man allerdings die vergangenen zehn Jahre, zeigt sich ein leichter Rückgang. Dieser fiel beim Karpfen demzufolge mit fast 13 Prozent besonders deutlich aus. Auch die Produktion der Regenbogenforelle ging überdurchschnittlich zurück./igl/DP/zb

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