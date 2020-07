Karstadt-Kaufhof-Eigentümer stößt Schweizer Globus-Teile wieder ab

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Karstadt-Kaufhof-Eigentümer René Benko stößt einen Teil der erst vor vier Monaten zusammen mit einem thailändischen Partner gekauften Schweizer Warenhauskette Globus wieder ab. Die Globus-Gruppe verkündete am Freitag in Zürich den Verkauf von 31 Fachgeschäften an den ehemaligen Globus-Chef Thomas Herbert und zwei Geschäftspartner.

Benkos Firma Signa und die thailändische Central Group hatten die Globus-Gruppe mit 48 Warenhäusern und Modegeschäften erst im Februar von der schweizerischen Migros gekauft. Sie wollen aus den Globus-Geschäften eine führende Luxuswarenhausgruppe machen.

Der jetzige Verkauf der ehemaligen Schild-, Herren-Globus- und Navyboot-Filialen aus der Globus-Gruppe geht im Februar nächsten Jahres über die Bühne. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Die 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden übernommen, hieß es.