Kartellermittlungen gegen Facebook in USA

Bangalore (Reuters) - Facebook sieht sich mit Kartellvorwürfen konfrontiert.

Es geht unter anderem um die Frage, ob das US-Unternehmen Verbraucherdaten missbraucht hat, wie die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Freitag bekanntgab. Den Ermittlungen hätten sich Kollegen aus acht weiteren US-Bundesstaaten angeschlossen. Ebenfalls im Visier der Ermittler ist den Angaben zufolge, ob durch das Geschäftsgebaren der Internet-Plattform die Wahlmöglichkeiten von Konsumenten eingeschränkt und außerdem die Werbekosten in die Höhe getrieben werden.

Das US-Justizministerium hatte bereits im Juli angekündigt, potenziell wettbewerbsschädliche Praktiken in der Technologie-Branche zu untersuchen. Neben Facebook könnten vor allem Google, Amazon und möglicherweise auch Apple davon betroffen sein.