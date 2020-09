GO

Heute im Fokus

DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- VW will Diesel-Einzelkläger mit Einmalzahlungen entschädigen -- Vonovia mit millionenschwerer Kapitalerhöhung -- Ryanair im Fokus

US-Justizministerium reicht wohl in kommenden Wochen Klage gegen Google ein. Malaysia lässt 1MDB-Anklage gegen Goldman Sachs fallen. BANKIA und CAIXABANK verhandeln über Fusion. Apple verschiebt nach Gegenwind Maßnahmen für mehr Privatsphäre. Opel-Mutter PSA und TOTAL investieren Milliarden in Batteriefertigung. Twitter verpasst Trump-Tweet zu doppelter Stimmabgabe Warnhinweis. Indexänderungen: Wechsel in MDAX und SDAX im September - Keine Änderung im DAX.